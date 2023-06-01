Власти Запорожской области заявили об усилении защиты периметра ЗАЭС

Член главного совета администрации Запорожской области и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал необходимой мерой усиление защиты периметра Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и береговой линии Каховского водохранилища, поскольку власти Украины по-прежнему планируют провести десантную операцию, передает РИА Новости.

Так он отреагировал на заявление постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы о том, что Киев никогда не прибегнет к каким-либо шагам, ведущим к ядерному инциденту на АЭС. Постпред сделал такое заявление на заседании Совбеза Всемирной организации, которое прошло 31 мая.

«Все эти заявления представителей киевского режима — от лукавого», — сказал Рогов.

По его словам, «украинская сторона уже не один раз ставила мир на грань ядерной катастрофы», обстреливая эту станцию.

«Гарантировать ее защиту от террористического режима Зеленского может только российская сторона. Поэтому усиление защиты периметра Запорожской АЭС и береговой линии Каховского водохранилища является оправданными и необходимыми мерами», — отметил Рогов.

Он указал, что киевские власти сохраняют планы по десантной операции с целью форсирования Каховского водохранилища в районе Энергодара и захвата ЗАЭС.

Накануне Рогов заявил, что Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) не будет прямо обвинять Украину в обстрелах Запорожской АЭС.

Так он прокомментировал слова генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о том, что агентство начнет отслеживать атаки, направленные против станции.