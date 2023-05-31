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В Намибии умерли 15 человек из одной семьи, отравившись кашей

В Намибии 15 членов одной семьи съели кашу и умерли

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В Восточном Каванго погибли 15 членов одной семьи, отравившись едой. Предположительно, это была каша. Об этом сообщает Namibian Sun.

По данным издания, всего в семье было 22 человека. Они сильно голодали, поэтому родственники собрали тростник не в сезон и обменяли его на зерна махангу, из которого приготовили кашу.

Вечером 27 мая 2023 года, сразу после ужина, все члены семьи были госпитализированы. 14 родственников, состояние которых было критическим, были переведены в государственную больницу Рунду 29 мая.

Несмотря на оказанную помощь врачей, 15 человек скончались. Большинство из них — дети, не достигшие 10 лет. Оставшиеся члены семьи находятся в реанимации.

Мужчина, который передал семье зерно, отрицает свою вину. По его словам, две другие семьи и его жена пробовали приготовленные из махангу блюда, но никто из них не отравился.

Образцы еды были направлены на исследование. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в многодетной семье из Миасса за месяц погибли двое детей.

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