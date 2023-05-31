Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Иркутске неизвестные подожгли электроподстанцию

Baza: в Иркутске неизвестные подожгли электроподстанцию, от которой работают троллейбусы

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В Иркутске неизвестные подожгли электроподстанцию, от которой работают троллейбусные линии, но перебоев в работе общественного транспорта не было. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

По данным издания, 31 мая 2023 года около 08:00 на электроподстанции «Иркутскгортранса», расположенной на улице Лермонтова, началось возгорание. Прибывшие на место пожарные сумели потушить огонь. В результате инцидента были повреждены несколько патрубок подачи трансформаторного масла. Данное повреждение никак не повлияло на движение троллейбусов.

Уточняется, что во время возгорания никто не пострадал.

Было установлено, что электроподстанцию подожгли неизвестные. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают их личности.

Ранее сообщалось, что задержаны двое жителей Ленобласти, подозреваемые в поджоге релейных шкафов. По их словам, за совершение преступления им пообещали заплатить 20 тыс. руб.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях