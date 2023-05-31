В Иркутске неизвестные подожгли электроподстанцию, от которой работают троллейбусные линии, но перебоев в работе общественного транспорта не было. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

По данным издания, 31 мая 2023 года около 08:00 на электроподстанции «Иркутскгортранса», расположенной на улице Лермонтова, началось возгорание. Прибывшие на место пожарные сумели потушить огонь. В результате инцидента были повреждены несколько патрубок подачи трансформаторного масла. Данное повреждение никак не повлияло на движение троллейбусов.

Уточняется, что во время возгорания никто не пострадал.

Было установлено, что электроподстанцию подожгли неизвестные. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают их личности.

Ранее сообщалось, что задержаны двое жителей Ленобласти, подозреваемые в поджоге релейных шкафов. По их словам, за совершение преступления им пообещали заплатить 20 тыс. руб.