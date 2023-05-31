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Москвичей предупредили о похолодании в выходные

В пятницу, 2 июня, через столицу пройдет холодный фронт, что приведет к грозе, граду и понижению температуры. При этом потепления на следующей неделе синоптики не прогнозируют. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Июнь в центре Европейской России начнется с холодной погоды. Связано это с тем, что произойдет перемещение воздушных масс по западной периферии циклона прямо из полярных регионов», – отметил синоптик.

Он заявил, что 1 июня в столице будет 21–23 градуса, а в пятницу во второй половине дня погода ухудшится. Со слов синоптика, будет небольшой дождь, град, гроза, ветер усилится до 17 метров в секунду.

Это приведет к тому, что 3 июня в столице значительно похолодает: днем столбики термометров не поднимутся выше 12–14 градусов, будет облачно, пройдет дождь, также стоит ожидать ветра с порывами до 15 метров в секунду. Подобная температура на 4–5 градусов ниже нормы и характерна для второй половины апреля, цитирует Вильфанда «Москва 24».

В ночь на 4 июня температура воздуха будет на уровне 4–5 градусов, а днем поднимется до 15. Также из-за повышения атмосферного давления уменьшится интенсивность осадков.

В начале следующей недели температура продолжит повышаться. В понедельник и вторник она составит от 16 до 21 градуса. Синоптик уточнил, что температура в начале июня все равно будет на 3–4 градуса ниже нормы из-за низких ночных температур.

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