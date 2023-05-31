В России заявили об атаках хакеров на критическую инфраструктуру

Глава компании по кибербезопасности «РТК-Солар» Игорь Ляпунов заявил на конференции ЦИПР («Цифровая индустрия промышленной России»), что хакеры стали вести атаки, направленные на уничтожение критической инфраструктуры (КИИ) России, передает РИА Новости.

По словам Ляпунова, в последние полтора месяца участились значительные массированные атаки на критическую инфраструктуру, к реагированию на три из которых была привлечена его компания.

«Атакующие доходят до центра управления, они находят точки сопряжения между корпоративным сегментом и системой управления и уничтожают систему управления. И это для нас бич, и кажется, что мы прикоснулись только к вершине айсберга этих целенаправленных взломов», — подчеркнул эксперт.

Ляпунов разделил период после начала СВО на три этапа с точки зрения специалиста по кибербезопасности. В первый, с марта по июль 2022 года, кибератаки были мелкими и их можно было описать как «киберхулиганство», затем, в период с августа по декабрь 2022 года, наступил этап «грандиозных утечек».

«Сейчас начался третий этап, не последний, когда целевые атаки с проникновением внутрь - их задачами стало уничтожение КИИ. Когда идет проникновение как в корпоративные системы, так и в системы управления», — рассказал он.

Ранее РИА Новости сообщало, что хакеры за год атаковали более 30 компаний-разработчиков ПО в России и Белоруссии.