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В Херсонской области открылся филиал фонда «Защитники Отечества»

В Геническом округе Херсонской области открылся филиал фонда «Защитники Отечества», указ о создании которого был подписан президентом России Владимиром Путиным в апреле 2023 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Главное в Херсоне и области».

Предполагается, что организация будет заниматься персональным сопровождением ветеранов СВО и семей погибших бойцов.

Как отметил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергея Кириенко, открытие филиалов фонда по всей стране поможет российским регионам выстроить работу с участниками спецоперации и их родными по единому стандарту.

«Социальные координаторы будут индивидуально работать с каждой жизненной ситуацией, чтобы ветераны СВО и семьи погибших бойцов получили всю необходимую поддержку и не остались один на один с возможными проблемами», — подчеркнула председатель фонда Анна Цивилева.

Ранее Путин отмечал, что фонд будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки участникам СВО и членам их семей, решать вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте и трудоустройстве.

Отмечается, что в филиалах фонда по всей стране работать с подопечными будут социальные координаторы, которые прошли специальное обучение. Для этого было подготовлено более трех тысяч социальных координаторов по всей территории России.

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