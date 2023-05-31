Школьник застрял в грязи по пояс во время прогулки с собакой на пляже

В Англии школьник провалился в грязь по пояс, выгуливая собаку на пляже, пишет Mirror. Выбраться самостоятельно у него не получилось, поэтому пришлось звать на помощь спасателей.

Спасателей вызвали очевидцы инцидента. Приехавшие специалисты помогли школьнику выбраться с помощью специального грязевого оборудования, после чего облили водой из шланга, напоили чаем и укутали в теплое одеяло.

«Мальчик выгуливал свою собаку, когда она упала в грязь. Этот инцидент только доказывает, что даже если грязь выглядит твердой, вы все равно можете оказаться в ловушке», — рассказал офицер береговой охраны Барри Дарбон.

Сообщается, что ребенок был благополучно доставлен домой, собака не пострадала. Родители школьника поблагодарили спасателей за оказанную помощь.

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