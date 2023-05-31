Блогер Подоляка совместно с «Народным фронтом» открыл сбор для бойцов СВО

Блогер Юрий Подоляка совместно с «Народным фронтом» открыл сбор на приобретение средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с беспилотниками для бойцов на передовой. Об этом сообщает пресс-служба «Народного фронта».

Отмечается, что блогер призывает жертвовать средства для того, «чтобы создать над головами российских солдат надежный защитный купол».

«Сейчас и в ближайшей перспективе главной угрозой для наших солдат будут ударные беспилотники противника. Самым эффективным способом борьбы с ними являются персональные и коллективные средства РЭБ, которых на фронте катастрофически не хватает. Решений сейчас очень много, в зависимости от масштаба они могут стоить от 10 тыс до 1 млн рублей. И если каждый такой прибор сохранит хотя бы одну жизнь нашего солдата, то это уже будет большим нашим общим вкладом в будущую победу», — отметил Подоляка.

Как уточнили в «Народном фронте», на собранные на счета сбора средства будут закуплены и доставлены на передовую технические средства для решения разных задач – индивидуальные средства РЭБ, противодронные ружья, купола для целых подразделений, приборы для обнаружения беспилотников.

По словам Подоляки, также будет сформирована экспертная комиссия, которая будет оценивать новые разработки российских инженеров и ученых в сфере РЭБ.

«В рамках этой акции каждый из вас может прислать свои предложения. Самые эффективные решения пройдут испытания и будут запущены в серийное производство, и, возможно, в будущем именно ваше изделие займет свое место на фронте, но чуть позже», — отметил блогер.

Напомним, осенью 2022 года «Народному фронту» удалось собрать более 492 млн рублей, благодаря которым более 30 тысяч наших защитников были согреты и смогли успешно выполнять задачи на фронтах СВО.