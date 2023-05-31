Гинеколог не поддержал идею проводить аборты только по системе ОМС

Ведущий акушер-гинеколог, гинеколог-хирург АО «Медицина» (Клиника академика Ройтберга), к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Михаил Гаврилов в беседе с РИАМО высказался против инициативы уполномоченной по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец проводить аборты только по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). По мнению специалиста, это вызовет сильную нагрузку на женские консультации, а также снизит качество данной услуги.

«На самом деле, проведение абортов только по системе ОМС очень сильно нагрузит и так загруженные женские консультации и стационары. Это может сказаться на качестве выполнения данной услуги. Также городские стационары, не говоря про крупные, а региональные города, не всегда соответствуют требованиям, скажем так, среднего и высокого сегмента наших клиентов-пациентов», — подчеркнул Гаврилов.

При этом он добавил, что выступает против абортов, но если жизненные обстоятельства сложились таким образом, то процедуру необходимо провести максимально качественно, комфортно и безболезненно для пациентки.

Выступая с данной инициативой, Волынец отметила, что если процедуру будут делать исключительно в рамках ОМС, это поможет лучше контролировать ситуацию с рождаемостью и составлять достоверную статистику.