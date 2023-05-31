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В Польше беженка с Украины отдавала своих детей педофилам

Wyborcza: украинской беженке предъявили обвинения в передаче приемных детей педофилам

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Global Look Press

Беженка с Украины предоставляла своих приемных детей педофилам в Польше, ей уже предъявили обвинения. Об этом сообщает издание Wyborcza со ссылкой на представителя прокуратуры Лукаша Вавжиняка.

Вскоре будет суд с участием 53-летней женщины. По информации СМИ, обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы.

«Украинка Светлана П. издевалась над детьми и передавала их педофилам», — следует из обвинительного заключения.

Точное число детей, которых воспитывала украинская беженка, не называется.

«Мы будем добиваться сурового наказания. Единственными смягчающими обстоятельствами являются несудимость обвиняемой и частичное признание вины», — добавил Вавжиняк.

Предварительно, дети прибыли в Польшу в марте 2022 года вместе со Светланой, при этом на Украине женщина управляла семейным детским домом и была их законной опекуншей.

Установлено, что приемная мать «издевалась над детьми физически и психически».

Ранее стало известно, что британец, бросивший жену и двоих детей ради украинской беженки, вернулся в семью.

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