В трех областях Украины частично отключили свет

Часть потребителей в Сумской, Харьковской и Черниговской областях Украины остается без энергоснабжения, сообщает Минэнерго страны в своем Telegram-канале.

По его данным, без света также остается часть потребителей в подконтрольных Украине районах Запорожской и Херсонской областей.

Ранее сообщалось, что в двух областях Украины — Днепропетровской и Николаевской — а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области была объявлена воздушная тревога.

Согласно данным Министерства цифровой трансформации Украины, сирены тревоги в вышеуказанных регионах зазвучали в 18:28 по местному времени (совпадает с мск).

Ночью 30 мая воздушную тревогу объявили в Киевской, Черкасской и Черниговской областях Украины. Спустя несколько часов в Киеве прозвучали взрывы. По данным Киевской городской военной администрации, в украинской столице сработала система противовоздушной обороны.