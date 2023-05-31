ВЦИОМ: 50% россиян никогда не курили

Каждый второй россиянин сообщил, что никогда не курил. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на его сайте.

17% опрошенных заявили, что курят одну пачку сигарет в день или больше, 10% — несколько сигарет почти каждый день, 3% — от случая к случаю несколько сигарет в неделю или месяц, 19% — бросили курить и не курят уже некоторое время.

67% опрошенных, которые курят, заявили, что скорее хотели бы бросить эту привычку, 30% заявили, что не хотят.

В телефонном опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее стало известно, что одна из крупнейших в мире табачных компаний Philip Morris International (PMI) заявила о постепенном отказе от производства традиционных сигарет в пользу тех продуктов, которые будут меньше вредить здоровью. Об этом заявил директор организации Яцек Ольчак в интервью газете Financial Times.

Врач-психиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Скавыш заявил, что одна выкуренная подростком сигарета способна привести к опасным последствиям.