«Паника была»: очевидец рассказал о пожаре в ТЦ «Феникс»

Житель подмосковного Орехово-Зуево Александр, ставший очевидцем пожара в торговом центре «Феникс», рассказал «Газете.Ru», что здание разгорелось «достаточно быстро». Он отметил, что после начала возгорания люди запаниковали и «выбежали из здания».

«Сначала огонь был внутри здания рядом с окнами, но окна поплавились, и огонь пошел наружу достаточно быстро. Эвакуация проводилась, сразу все покупатели, продавцы взяли свои товары и вышли из здания. Паника была. Все выбежали из здания. Паника и сейчас среди пожилых, а дети сидят, смеются и все на видео записывают. Пожар еще тушат», — рассказал он.

По данным ГУ МЧС по Московской области, сообщение о пожаре в здании торгового центра «Феникс» в подмосковном Орехово-Зуево поступило 31 мая в 08.48. В ведомстве подчеркнули, что на месте работают 32 человека и 9 единиц спецтехники. Информации о пострадавших не поступало.

В городской прокуратуре отметили, что выясняют причины возгорания в здании торгового центра.