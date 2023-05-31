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Число пострадавших при падении трибуны в Ростове-на-Дону превысило 30 человек

Губернатор Голубев: число пострадавших при падении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 36

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в результате обрушения зрительских трибун на детско-юношеских соревнованиях в Ростове-на-Дону пострадали 36 человек, один человек погиб. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам чиновника, по состоянию на 31 мая в Ростове и Батайске обратились к медикам около 36 человек. Голубев добавил, что ребенок, находившийся в тяжелом состоянии, стабилен.

Ранее сообщалось о 21 пострадавшем и одном погибшем.

Прокуратура Ростовской области начала проверку в связи со смертью женщины и массовыми травмами детей в ходе этого ЧП.

В марте сообщалось о том, что в индийском штате Керала на переполненном стадионе обрушилась временная трибуна.

Инцидент произошел во время матча по футболу, в котором принимали учаcтие две меcтные команды. На рухнувшей трибуне находилиcь более двух тыcяч болельщиков. По подcчетам полиции, около 200 человек получили различные травмы. Происшествие произошло до начала игры.

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