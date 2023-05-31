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Стало известно, как часто россияне уходят на больничный из-за болезни детей

Большинство россиян берут больничный по уходу за ребенком хотя бы раз в год

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Больше трети — 40% — российских родителей предпочитают оформлять официальный больничный на время ухода за заболевшим ребенком. Это показал опрос СберСтрахование жизни, Работа.ру и СберЗдоровье, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».
 
Как показало исследование, 18% респондентов сообщили, что им помогает бабушка или дедушка, 10% работают из дома, а 7% берет выходной за свой счет. Еще 25% респондентов действуют по-разному в зависимости от серьезности случая.

Подавляющее большинство россиян (75%) пользуется больничным на время ухода за ребенком раз в год или реже. Еще 18% вынуждены оформлять его несколько раз в год, 5% — несколько раз в полгода и 2% — несколько раз в месяц.

Участники опроса сообщили, что в случае болезни ребенка посещают врача очно — так делает каждый второй родитель (54%). 44% всегда вызывают врача на дом, каждый пятый (20%) лечит своего ребенка самостоятельно. И только 2% пользуются телемедициной.

Каждый третий (33%) считает, что больничный не обязателен, так как за ребенком могут присмотреть близкие родственники. 25% не видят смысла в официальном оформлении больничного листа. 16% признаются, что им сложно договориться с руководством о больничном. 14% считают официальное оформление лишней тратой времени, еще 10% говорят о некомфортной процедуре оформления больничных листов.

Ранее исследователи выяснили, что большинство россиян считают свое здоровье удовлетворительным.

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