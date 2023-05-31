Продавщица из Татарстана подралась с пожилой покупательницей, собиравшейся вернуть товар

Драка между уличным продавцом и пожилой покупательницей, пожелавшей вернуть товар, случилась в Татарстане и попала на видео. Об этом накануне рассказал Telegram-канал «Челны Онлайн».

Инцидент произошел днем во вторник, 30 мая, в Нижнекамске. По данным источника, пожилая женщина заявила уличной продавщице о намерении вернуть только что купленные яйца, но та это законное требование отвергла. Она оскорбила пенсионерку, используя обсценную лексику, а когда покупательница попробовала вылить сметану, стоявшую на импровизированном прилавке ее соперницы, последняя начала драку.

В итоге местная жительница с силой оттолкнула пострадавшую, которая от этого рухнула на асфальт. Окружающие, ставшие свидетелями потасовки, встали на сторону потерпевшей и вынудили продавщицу вернуть деньги.

О проверке правоохранителей по факту случившегося пока не сообщалось.

Ранее в Москве продавец магазина избил покупателя из-за кашля.