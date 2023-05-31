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В Роспотребнадзоре предупредили, что курение может привести к параличу

Роспотребнадзор: курение меняет память, а в больших дозах может вызвать паралич

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Depositphotos

Курение негативно влияет на память и работоспособность, а в больших дозах может привести к параличу нервной системы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

По информации ведомства, 31 мая ежегодно отмечается Всемирный день без табака.

«Многократное поглощение никотина формирует никотинизм – хроническое отравление, в результате которого ухудшаются память и работоспособность», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Отмечается, что никотин оказывает влияние на все системы организма. Он действует как нейротоксин, вызывает возбуждение нервной системы, угнетает дыхание, повышает кровяное давление, а в больших дозах может даже привести к параличу нервной системы.

Ранее кандидат медицинских наук и заведующий отделением амбулаторной онкологии АО «Медицина» Руслан Басанов рассказал, что одной из причин возникновения рака легких является курение.

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