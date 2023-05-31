Туристка была задержана полицией Бали за показ своих половых органов

Туристка из Дании прилюдно обнажила гениталии на Бали. Инцидент попал на видео, и кадры разлетелись по сети, информирует News.com.au.

Инцидент произошел в популярном туристическом центре Семиньяк. Европейку на видео сняла местная жительница.

Датчанка сидела на пассажирском месте мотоцикла вместе с другом, и в какой-то момент подняла ногу, показав половые органы. Друг попытался прикрыть девушку. После того, как видео слили в сеть, пару задержала полиция в одном из местных отелей.

Видео вызвало много критики. «Иностранцы все чаще заходят слишком далеко в своих действиях. Требование соблюдения правил не заставило их усвоить урок», — указывается под видео.

Ранее власти Бали захотели ограничить количество иностранных отдыхающих, включая российских. Губернатор жаловался на плохое поведение отдыхающих на индонезийском курорте.

Губернатор Бали Вайан Костер предложил вернуть на ближайшие 100 лет систему квот для посещения острова из-за участившихся правонарушений со стороны туристов. По словам губернатора, «большинство нарушителей — из России», — с января с острова депортировали 101 туриста, из них 27 были гражданами РФ. Индонезийские власти последние несколько месяцев ищут возможность для ограничения турпотока из России, поскольку, как утверждает администрация острова, россияне «злоупотребляют гостеприимством» — не улетают с Бали по окончании срока визы, оставаясь там жить и работать.

Ранее посольство России не увидело предпосылок для введения квот для туристов на Бали.