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«Историческое событие»: спасенный леопард вернулся в дикую природу в Приморье

В России спасенный леопард Leo 260M вернулся в дикую природу

В Приморье спасенный леопард Leo 260M вернулся в дикую природу. Об этом информирует Telegram-канал национального парка «Земля леопарда». Было принято решение выпуска животного в Уссурийском заповеднике, где леопарды исчезли более 50 лет назад .

Животное было спасено сотрудниками нацпарка в июле 2022 года. В Центре реабилитации его вылечили и реабилитировали. С помощью специалистов он освоил навыки охоты на крупную добычу, сдав все экзамены на «отлично». Как указывается в сообщении, хищник остался по-настоящему диким.

Ведущими зоологами России из Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, было принято решение выпускать леопарда на волю в Уссурийском заповеднике.

Таким образом Leo 260M стал третьим леопардом, благополучно выпущенным на этой территории. В мае текущего года здесь впервые за полвека появились дальневосточные леопарды. Речь идет о молодом самце Leo 270M и самке Leo 284F. Их также тут выпустили специалисты.

Leo 260M был выпущен «мягким способом»: через специальный вольер. За леопардами следят с помощью фотоловушек и спутниковых ошейников.

В сообщении особо охраняемой территории говорится, что это историческое событие — первый в мире случай успешной реабилитации и реинтродукции этого редкого подвида хищников. Звери возвращаются в места, где их не было десятилетиями.

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