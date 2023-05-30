Прокуратура начала проверку по факту обрушения трибун в Ростове-на-Дону

Прокуратура Ростовской области начала проверку в связи со смертью женщины и массовыми травмами детей в результате падения зрительских трибун на детско-юношеских соревнованиях в Ростове-на-Дону. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

«Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства», — указывается в сообщении.

В пресс-службе заявили, что по итогам проведения проверки «будут приняты исчерпывающие меры реагирования». На место инцидента прибыли зампрокурора Ростовской области Владимир Ходурский и и.о. прокурора Кировского района Ростова-на-Дону Сергей Михайлов, отмечается в публикации.

Ранее стало известно, что на территории Гребного канала в Ростове-на-Дону упала трибуна, в результате чего погибла одна женщина. На данный момент известно о 18 пострадавших, в том числе о восьми взрослых и десятерых детях.