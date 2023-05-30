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Министр спорта Ростовской области заявил о росте числа пострадавших при обрушении трибуны

Минспорта: число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 18

Глава Министерства физкультуры и спорта Ростовской области Самвел Аракелян заявил, что число пострадавших при падении зрительских трибун на детско-юношеских соревнованиях в Ростове-на-Дону возросло до 18. Его слова передает ТАСС.

«Пострадали восемь взрослых <...> и десять детей», — сказал министр.

По словам Аракеляна, все они сейчас в больницах. Среди взрослых одна женщина находится тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести.

«И десять детей пострадали, они в больнице: один в тяжелом состоянии, остальные — средней степени тяжести», — подытожил он.

Ранее стало известно, что на территории Гребного канала в Ростове-на-Дону обрушилась трибуна, в результате чего погиб один человек. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что на данный момент известно о 15 пострадавших, в том числе о пяти взрослых и десятерых детях. По его словам, одна женщина скончалась, еще одна женщина и двое детей — в тяжелом состоянии.

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