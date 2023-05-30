В Ростовской области пьяный мужчина размахивал гранатой на улице

В Новошахтинске полицейские задержали мужчину, который размахивал гранатой. Об этом сообщается в Telegram-канале Don Mash.

По данным издания, 30 мая 2023 года около 09:00 в районе Базарной улицы прохожие заметили подозрительного мужчину с гранатой. Очевидцы вызвали полицейских и попытались задержать нарушителя самостоятельно.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили личность мужчины. Им оказался местный житель Сергей Сапрыкин. Мужчина утверждал, что ему подкинули гранату. Объяснить, зачем он размахивал боеприпасом, нарушитель не смог. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники правоохранительных органов перекрыли улицу и осмотрели машину Сергея Сапрыкина. Эксперты выясняют, является ли граната боевой.

Ранее полицейские в Волоколамске задержали мужчину, в карманах которого нашли семь гранат.