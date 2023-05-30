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В администрации Евпатории «развели руками» после публикации о задержании главы горхозяйства

В администрации Евпатории опровергли информацию о задержании главы горхозяйства Михаила Аврунина

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Depositphotos

В пресс-службе администрации Евпатории в разговоре с «Газетой.Ru» опровергли информацию о задержании руководителя департамента городского хозяйства Михаила Аврунина. В администрации отметили, что очень сильно удивились публикации агентства РИА Новости о задержании Аврунина, так как он находится на своем рабочем месте.

«Михаил Юрьевич находится на своем рабочем месте, все в порядке. Я не знаю, почему так произошло, и кто «РИА Новости» дал. Они ссылаются на правоохранительные органы, к сожалению, мы не знаем. Мы просто разводим руками. Мы когда прочли, очень удивились тому, что было написано», — сообщили в пресс-службе.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Крыма сообщило, что руководителя департамента городского хозяйства администрации Евпатории Михаила Аврунина задержали. На данный момент публикация на сайте агентства недоступна.

В апреле 2022 года источник РИА Новости сообщал о проведении обысков в департаменте городского хозяйства администрации города в связи с уголовным делом о хищении 250 млн руб., выделенных на уборку и благоустройство. По данным источника, Аврунин совместно с Романом Тихончуком, который занимал должность главы администрации города, согласовал и довел финансирование в размере порядка 250 млн руб. на уборку Евпатории. Были заключены договоры на ликвидацию несанкционированных свалок, однако адреса проведения работ не были указаны.

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