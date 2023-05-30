Россиянам объяснили, что делать при обнаружении беспилотника

При обнаружении беспилотника в небе, необходимо оперативно сделать его фото, желательно с привязкой к местности, и сразу же обратиться с ним в правоохранительные органы. Такую рекомендацию в эфире «Радио 1» дал председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор Сергей Липовой. Кроме того, он подчеркнул, что доверять стоит лишь официальным источникам информации, поскольку спецслужбы противника часто вбрасывают в российское инфополе фейковые новости.

«Зачастую украинские «фейкометы» пишут горячие фейки и забрасывают их в российские соцсети с тем расчетом, что мы своими руками будем это все распространять и разгонять волну паники, чего ни в коем случае нельзя допускать», — отметил Липовой.

Что касается атаки дронов на Москву, он подчеркнул, что системы противовоздушной обороны (ПВО) и экстренные службы отработали на высоком уровне.

Утром 30 мая беспилотники атаковали Москву и Московскую область. В столице были повреждены три дома. Дроны врезались в многоэтажку в Новомосковском округе на улице Атласова, жилой дом на Профсоюзной улице, попав в окно квартиры на 16-м этаже, и дом на Ленинском проспекте. Как подчеркнул мэр города Сергей Собянин, никто серьезно не пострадал.