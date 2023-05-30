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Нейрофизиолог объяснил, почему в России чаще стали болеть рассеянным склерозом

Нейрофизиолог Саркисян связал с ковидом рост числа случаев рассеянного склероза в РФ

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Shutterstock

Кандидат медицинских наук, нейрофизиолог Ваган Саркисян в беседе с «Ридусом» объяснил, почему россияне стали чаще болеть рассеянным склерозом. Ранее министр здравоохранения РФ сообщил, что за два года в стране выросло количество случаев данного заболевания на 18% и составило 6,8 тыс. По мнению собеседника агентства, это связано с пандемией коронавируса.

«Ковидный след продолжается. Есть данные, что COVID влияет на нервную систему — происходит повреждение нервных клеток, нервных тканей, что впоследствии может приводить к демиелинизации волокон и к симптомам рассеянного склероза. Нейроинфекции служат триггером для возникновения этого заболевания», — объяснил врач.

Он добавил, что COVID-19 имеет отложенный эффект, поэтому рассеянный склероз может появиться спустя долгое время после выздоровления.

Рассеянный склероз — это опасное аутоиммунное заболевание нервной ткани, которое затрудняет движение конечностей и в конечном итоге может привести к инвалидности.

Ранее сообщалось, что в Москве начали диагностировать рассеянный склероз по МРТ-снимкам с помощью нейросетей.

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