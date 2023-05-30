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«Бобы, борщ и холодец»: названа самая нелюбимая еда зумеров

Соцсеть Сhips: большинство зумеров в России не любит бобы, борщ и холодец

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Depositphotos

Большинство представителей поколения Z из числа россиян не любят рыбу и бобы, следует из результатов опроса российской соцсети Сhips, с которыми ознакомился Life. В исследовании приняли участие молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет.

«Большинство участников опроса, около 62%, отметили, что не могут есть рыбные продукты, а также блюда с бобами. Более половины опрошенных, 54%, не едят борщ, домашний плов и холодец. По мнению зумеров, домашний плов невкусный из-за мяса и обилия острых приправ, а борщ и холодец просто вызывают непонимание», — говорится в исследовании.

В список нелюбимых продуктов, по мнению зумеров, также попали супы, содержащие макароны, гречка, баклажаны, печень, рассольник, солянка и торты.

Ранее ученые из Портсмутского университета в Великобритании обнаружили, что цвет тарелки влияет на вкус еды в ней. Они провели исследование, результаты которого показали, что в красных и синих тарелках пища кажется более соленой по сравнению с пищей в белых, красные тарелки также делали еду менее привлекательной.

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