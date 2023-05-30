Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названа возможная причина пожара на спиртзаводе под Волоколамском

Очевидец назвал короткое замыкание возможной причиной возгорания на подмосковном спиртзаводе

close
100%
SHOT' class="item-image" >
Телеграм-канал SHOT

Причиной пожара на складе спиртзавода в Волоколамском районе могло стать короткое замыкание. Об этом «Газете.Ru» сообщил очевидец возгорания Николай со ссылкой на сотрудников предприятия.

«Пострадавших среди сотрудников нет, движение перекрыто, четыре пожарных расчета тушат. Говорят, причина — короткое замыкание. Среди персонала такая версия. Час еще точно гореть будет, учитывая, что там пластик и спирт. Все спиртовозы успели отогнать с территории завода», — сообщил Николай.

Пожар в селе Осташево в Волоколамском районе произошел днем во вторник, 30 мая. По данным СМИ, возгорание зафиксировано на производстве медицинского спирта — там горит складское помещение.

В МЧС сообщили, что площадь возгорания составляет уже две тысячи квадратных метров. Погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях