Названа возможная причина пожара на спиртзаводе под Волоколамском

Причиной пожара на складе спиртзавода в Волоколамском районе могло стать короткое замыкание. Об этом «Газете.Ru» сообщил очевидец возгорания Николай со ссылкой на сотрудников предприятия.

«Пострадавших среди сотрудников нет, движение перекрыто, четыре пожарных расчета тушат. Говорят, причина — короткое замыкание. Среди персонала такая версия. Час еще точно гореть будет, учитывая, что там пластик и спирт. Все спиртовозы успели отогнать с территории завода», — сообщил Николай.

Пожар в селе Осташево в Волоколамском районе произошел днем во вторник, 30 мая. По данным СМИ, возгорание зафиксировано на производстве медицинского спирта — там горит складское помещение.

В МЧС сообщили, что площадь возгорания составляет уже две тысячи квадратных метров. Погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет.