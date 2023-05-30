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Сенатор Долгов: поставленные президентом перед началом СВО цели должны быть выполнены

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Сегодняшняя атака беспилотников на Москву — террористическая акция, направленная против гражданского населения нашей страны, однако попытка запугать россиян, посеять панику в обществе, сорвалась, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Совета Федерации по экономической политике, сенатор от Мурманской области Константин Долгов.

«Атака беспилотников на столицу — лишнее подтверждение того, что нам приходится иметь дело с государством-террористом, поэтому все цели, поставленные президентом России Владимиром Путиным перед началом специальной военной операции, должны быть выполнены. Это касается, в том числе, денацификации и демилитаризации той территории, которая пока продолжает оставаться под контролем киевского режима», — заявил политик.

Он назвал случившееся террористической акцией, совершенной киевским режимом при поддержке Запада.

Кроме того, сенатор отметил хорошую работу системы противовоздушной обороны (ПВО), российских военных, а также экстренных служб, как федеральных, так и городских.
«Правильно, что было налажено своевременное информирование населения с тем, чтобы не возникало никаких кривотолков», — добавил эксперт.

Политик убежден, что России необходимо продолжать «спокойно, последовательно и целенаправленно работать над выполнением всех задач СВО».

«Эти задачи будем решать. Важно, что большинство россиян прекрасно все понимают», — заключил Долгов.

Утром 30 мая Москву атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА). В итоге в столице были повреждены три дома. Дроны врезались в многоэтажку в Новомосковском округе на улице Атласова, жилой дом на Профсоюзной улице, попав в окно квартиры на 16-м этаже, и дом на Ленинском проспекте. Как подчеркнул мэр города Сергей Собянин, никто серьезно не пострадал.

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