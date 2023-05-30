Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

РИА Новости: в Москве задержана украинка, собиравшаяся вывозить детей-сирот

РИА Новости: в Москве задержали украинку, собиравшуюся вывозить детей-сирот из РФ

В Москве задержана украинка, которая собиралась вывозить детей-сирот из новых российских регионов. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.

«В Москве задержана гражданка Украины, которая прибыла в Россию по заданию фонда «Save Ukraine» (работает со Службой безопасности Украины. — «Газета.Ru») для вывоза детей-сирот с освобожденных территорий», — говорится в сообщении.

Ранее эвакуированная из Артемовска (Бахмута) Ирина Твердохлеб сообщила в интервью РИА Новости, что украинские власти и военные отбирали у местных жителей детей и под угрозой лишения родительских прав заставляли родителей уезжать вглубь территорий, подконтрольных украинским властям.

Твердохлеб, спасая своего ребенка, пришлось силой вырвать его из рук солдат ВСУ, а затем бежать, скрываясь от властей. По словам беженки, украинские военные в Артемовске, угрожая расправой очевидцам, открыто похитили 11-летнего мальчика. Родителям похищенного мальчика сообщили, что если они в течение суток не приедут в ближайший город, подконтрольный украинским властям, то они больше не увидят никогда своего сына.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях