РИА Новости: в Москве задержана украинка, собиравшаяся вывозить детей-сирот

В Москве задержана украинка, которая собиралась вывозить детей-сирот из новых российских регионов. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.

«В Москве задержана гражданка Украины, которая прибыла в Россию по заданию фонда «Save Ukraine» (работает со Службой безопасности Украины. — «Газета.Ru») для вывоза детей-сирот с освобожденных территорий», — говорится в сообщении.

Ранее эвакуированная из Артемовска (Бахмута) Ирина Твердохлеб сообщила в интервью РИА Новости, что украинские власти и военные отбирали у местных жителей детей и под угрозой лишения родительских прав заставляли родителей уезжать вглубь территорий, подконтрольных украинским властям.

Твердохлеб, спасая своего ребенка, пришлось силой вырвать его из рук солдат ВСУ, а затем бежать, скрываясь от властей. По словам беженки, украинские военные в Артемовске, угрожая расправой очевидцам, открыто похитили 11-летнего мальчика. Родителям похищенного мальчика сообщили, что если они в течение суток не приедут в ближайший город, подконтрольный украинским властям, то они больше не увидят никогда своего сына.