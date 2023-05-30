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«Еще три метра и наши окна»: житель дома на Ленинском проспекте в Москве об атаке БПЛА

kp.ru: житель дома на Ленинском проспекте в Москве рассказал об атаке БПЛА

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Алексей Никольский/РИА Новости

Житель 30-этажки на Ленинском проспекте, атакованной украинским беспилотником утром, 30 мая, рассказал kp.ru о случившемся. По его словам, БПЛА влетел в окно соседней квартиры на 14-м этаже.

«Буквально три метра и это были наши окна. Само «тело» вошло в комнату, а крылья упали на парковку... Где-то в пять утра грохот раздался, — рассказал житель дома.

Он добавил, что в квартире, в которую врезался беспилотник, живет девушка, у которой ночевали две подруги.

«Насколько я понял, они после удара даже не проснулись, беспилотник вошел в окно другой комнаты. Охранник их разбудил. Начали выводить людей — буквально в течение пятнадцати минут четыре этажа над четырнадцатым этажом и четыре снизу были эвакуированы», — отметил собеседник агентства.

Как сообщает Baza, порядка 25 беспилотных летательных аппаратов участвовали в утренней атаке на столичный регион. Большую часть БПЛА удалось сбить силами ПВО в Московской области. Часть дронов зацепились за провода и деревья из-за пролета на сверхмалой высоте.

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