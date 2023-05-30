Очевидец рассказал об ударе БПЛА по дому на Ленинском проспекте

Житель дома на Ленинском проспекте, куда ударил беспилотник, рассказал РИА Новости подробности произошедшего.

По его словам, беспилотник прилетел в квартиру на 14-м этаже, в которой находились три девушки.

«На 14-м этаже в квартиру проник. Там три девчонки было», — сказал он.

Он добавил, что взрыва не было, затем постучалась полиция и попросила всех выйти.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что экстренные службы выясняют обстоятельства атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Москве.

Он сообщил, что утром 30 мая в результате атаки беспилотников на город были повреждены несколько зданий, никто не пострадал.

Он попросил горожан «доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию».

Спецслужбы Москвы сообщили о БПЛА на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице.