Очевидец рассказал об ударе БПЛА по дому на Ленинском проспекте

Житель дома на Ленинском проспекте, куда ударил беспилотник, рассказал РИА Новости подробности произошедшего.
По его словам, беспилотник прилетел в квартиру на 14-м этаже, в которой находились три девушки.
«На 14-м этаже в квартиру проник. Там три девчонки было», — сказал он.
Он добавил, что взрыва не было, затем постучалась полиция и попросила всех выйти.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что экстренные службы выясняют обстоятельства атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Москве.
Он сообщил, что утром 30 мая в результате атаки беспилотников на город были повреждены несколько зданий, никто не пострадал.
Он попросил горожан «доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию».
Спецслужбы Москвы сообщили о БПЛА на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице.