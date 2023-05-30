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Очевидцы рассказали об ударе беспилотника на Ленинском проспекте

Очевидец об ударе БПЛА в Москве: звук как будто мотоцикл, два хлопка, запах керосина

Жительница дома на Ленинском проспекте, куда ударил беспилотник, рассказала о подробностях произошедшего, сообщает Telegram-канал SHOT.

«Звук как будто едет мотоцикл, два хлопка, запах керосина. Мы живем на четвертом этаже, в балкон ударился тяжелый предмет, это заставило нас встать и посмотреть», — сказала она.

По ее словам, около семи утра квартиры начали обходить сотрудники полиции и выводить всех из дома.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что в результате прилетов беспилотников в городе нет пострадавших.

По его словам, в результате атаки БПЛА утром 30 мая в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения.

Он добавил, что все экстренные службы города находятся на местах происшествий и выясняют обстоятельства случившегося.

До этого очевидцы сообщили о взрыве в жилом доме в Новомосковском округе Москвы.

Все новости на тему:
Атака беспилотников на Москву
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