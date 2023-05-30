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Силовики подтвердили еще два прилета беспилотников по московским домам

Беспилотники атаковали два жилых дома на улицах Профсоюзной и Атласова в Москве

Сотрудники силовых структур проверяют информацию о хлопках в двух многоэтажных жилых домах на западе и юго-западе Москвы, сообщает ТАСС, ссылаясь на оперативные службы.

«В настоящее время проверяется информация о хлопках в многоэтажных жилых домах, расположенных на Ленинском проспекте, 92, корпус 1 и Профсоюзной улице, дом 98, корпус 6», — сказал он.

Представитель спецслужб отметил, что по внешним признакам следов пожара не обнаружено. Он также отметил, что в некоторых квартирах нарушено остекление. По предварительным данным, причиной могли стать беспилотники.

Ранее очевидцы сообщили о взрыве в жилом доме в Новомосковском округе Москвы.

Позже МЧС сообщило, что инцидент произошел на улице Атласова, дом 11.

В МЧС предположили, что причиной взрыва в жилом доме мог стать беспилотник.

Кроме этого Telegram-канал Baza писал, что жители Подмосковного Одинцово сообщают о звуках взрывов. Также сообщалось, что на Ленинском проспекте здание оцеплено спецслужбами, на месте работают саперы.

Все новости на тему:
Атака беспилотников на Москву
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