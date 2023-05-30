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112: сообщается об оцеплении третьего здания за утро в Москве спецслужбами

112: третье здание за утро оцеплено в Москве

Telegram-канал 112 сообщает, что на Ленинском проспекте здание оцеплено спецслужбами, на месте работают саперы. Это третий дом за утро в Москве, где произошло ЧП.

Авторы канала пишут о возможной атаке БПЛА.

Официального подтверждения этой информации нет.

Также о возможном столкновении с беспилотниками сообщалось в Новой Москве, а жители разных районов Подмосковья слышали взрывы. Источник рассказал ТАСС, что фрагменты, похожие на беспилотник, были обнаружены вокруг дома в Новой Москве. Точная информация станет доступна после экспертиз.

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