Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Новомосковском округе Москвы произошел взрыв

Shot: в московском жилом доме произошел взрыв

Очевидцы сообщают о взрыве в жилом доме в Новомосковском округе Москвы, передает Telegram-канал Shot.

По данным канала, инцидент произошел в поселении Московский в одном из домов на улице Атласова. Местные жители сообщили о громком хлопке в квартире на 25 этаже, от которого вылетели окна на нескольких этажах. Экстренные службы уже отправились на место происшествия.

29 мая в шести районных судах Москвы проводилась эвакуация после анонимных сообщений о «минировании».

В начале мая сообщалось, что в Москве были эвакуированы по меньшей мере 10 школ из-за анонимных сообщений о «минировании».

В конце апреля посетителей Третьяковской галереи эвакуировали после сообщений об угрозе взрыва.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях