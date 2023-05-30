В Новомосковском округе Москвы произошел взрыв

Очевидцы сообщают о взрыве в жилом доме в Новомосковском округе Москвы, передает Telegram-канал Shot.

По данным канала, инцидент произошел в поселении Московский в одном из домов на улице Атласова. Местные жители сообщили о громком хлопке в квартире на 25 этаже, от которого вылетели окна на нескольких этажах. Экстренные службы уже отправились на место происшествия.

29 мая в шести районных судах Москвы проводилась эвакуация после анонимных сообщений о «минировании».

В начале мая сообщалось, что в Москве были эвакуированы по меньшей мере 10 школ из-за анонимных сообщений о «минировании».

В конце апреля посетителей Третьяковской галереи эвакуировали после сообщений об угрозе взрыва.