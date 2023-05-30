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Во Владивостоке произошло аварийное отключение электроподстанции

Происшедшая во Владивостоке авария оставила без света 21 тыс. жителей

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Depositphotos

В результате аварии во Владивостоке без электричества остались около 21 тысячи человек, сообщает прокуратура Приморского края.

Произошло аварийное отключение подстанции «Вторая речка» Владивостокского предприятия электрических сетей. В результате этого отключения была прекращена подача электроэнергии на социально значимые объекты и более чем в 100 многоквартирных домов, где проживают около 21 тысячи жителей.

В настоящее время, сообщает надзорное ведомство, электроснабжение частично восстановлено, но без света до сих пор остаются более трех тысяч человек.

Городская прокуратура Владивостока заявила, что даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей и соблюдению нормативного срока устранения аварии.

Ранее сообщалось, что в результате аварии на участке высоковольтной линии «Давыдовка — Барабаш — Славянка» в Приморском крае свыше 30 тыс. жителей остались без электричества. Восстановительные работы, проводившиеся после аварии, контролировались прокуратурой Приморского края.

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