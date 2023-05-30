Отдыхающие на Итурупе встретили гималайского медведя

На острове Курильской гряды, Итурупе, местные жители, направляющиеся на отдых в Горячие ключи, на дороге встретили упитанного гималайского медведя. Его отличает от бурого белая грудь.

Как пишет Telegram-канал «ЧП Сахалин», хищник «осмотрел автомобиль очевидцев и, не почуяв угрозы, вальяжно удалился в лес».

Отмечается, что медведи встречается на двух самых южных Курильских островах – Кунашире и Итурупе и на двух самых северных – Шумшу и Парамушире. На других островах медведя нет.

Вопрос о появлении медведей на Курильских островах до сих пор еще не ясен. Некоторые исследователи считают, что они обитали здесь еще до отделения островов от материка. Другие полагают, что на острова их завезли японцы. Также, вероятно, что на северные острова медведи пришли по льду или вплавь. Очевидцы неоднократно видели плывущих медведей за много километров от берега, пишет kurily.wordpress.

29 мая на границе с Ленобластью финский пограничник встретился с медведем. Из-за музыки он не заметил медведя, который неожиданно выпрыгнул из канавы. Пограничник лег на землю и притворился мертвым.