Вучич назвал число пострадавших сербов в столкновениях на севере Косово

Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что во время столкновений на севере Косово пострадали 52 серба. Соответствующее заявление он сделал во время обращения к нации, передает РИА Новости.

По его словам, пострадавшие граждане обратились за медицинской помощью в больницу Северной Косовска-Митровицы. Как рассказал глава государства, трое из них получили тяжелые ранения, включая пятидесятилетнего Драгишу Галяка, в которого попали две пули албанских спецназовцев. Одна пуля попала в район тазобедренного сустава этого мужчины, другая – в его руку.

Сербский лидер указал, что Галяку сделали операцию, он находится на интенсивной терапии. Он также сообщил, что тяжелые травмы от многочисленных ударов по рукам и ногам получил бывший глава муниципалитета Звечан доктор Драгиша Милович, а Часлав Софрониевич серьезно пострадал от резиновых пуль. Вучич добавил, что силовики арестовали еще четверых сербов.

По информации главы государства, пострадал 41 военнослужащий из числа сотрудников Международных сил безопасности под эгидой НАТО (KFOR), большинство из них венгры и итальянцы. Как заявил политик, трое натовцев были тяжело ранены.

Ранее сербское агентство «Танюг» сообщило, что их журналист пострадал в ходе столкновений — ему под ноги попала светошумовая граната.

29 мая между сербскими протестующими и силовиками в косовском муниципалитете Звечан начались столкновения. Представители миссии НАТО в Косово KFOR применили дубинки, светошумовые гранаты и слезоточивый газ против протестующих, а специальные подразделения косовской полиции — огнестрельное оружие. В ответ участники акции стали швырять в силовиков булыжники и тяжелые предметы.