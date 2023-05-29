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В Волгоградской области три человека умерли во время чистки уличного туалета

В Волгоградской области три человека насмерть отравились при чистке уличного туалета

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Haggardous50000/Shutterstock

В Даниловском районе Волгоградской области три человека насмерть отравились во время чистки уличного туалета. Один пострадавший был госпитализирован. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным агентства, 29 мая 2023 года четыре человека отравились токсичными веществами. Женщина и двое мужчин скончались на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Еще один мужчина был госпитализирован.

Уточняется, что пострадавший находится в палате интенсивной терапии. Врачи оценили его состояние как тяжелое.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге девушка-подросток отравилась неизвестным веществом и потеряла сознание на улице. Ее обнаружили местные жители.

Девушка находится в тяжелом состоянии. В данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

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