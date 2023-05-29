На 60-м этаже в апартаментах в одной из башен Москва-сити обрушилась стена

В апартаментах, расположенных в одной из башен Neva Towers в Москве-Сити на 60-м этаже, обрушилась стена. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По данным издания, обрушившаяся стена не была несущей. Во время инцидента никто не пострадал. Хозяин апартаментов был внутри во время обрушения стены. Сразу после произошедшего он вызвал специалистов.

Уточняется, что общая площадь обрушения составила три квадратных метра.

Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в результате обрушения стены строящегося дома в деревне Куюки Пестречинского района Татарстана пострадали два человека. Одного из пострадавших доставили в больницу на личном автомобиле до приезда бригады скорой медицинской помощи. У него диагностировали легкую травму головы. После оказанного лечения пострадавшего отпустили домой.