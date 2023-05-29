Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ДНР сообщили об обстреле Озеряновки со стороны ВСУ

В населенном пункте Озеряновка в ДНР при обстреле ВСУ повреждены несколько зданий

close
100%
Виктор Антонюк/РИА «Новости»

Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в своем Telegram-канале сообщило об обстреле населенного пункта Озеряновка.

Отмечается, что под удар попали здание администрации, храм, газопровод и несколько жилых домов.

«Населенные пункт Озеряновка: зафиксированы повреждения здания Озеряновской сельской администрации по улице Рихтера, зафиксированы повреждения здания храма по улице Рихтера, улица Рихтера, 17/2 — частный жилой дом, улица Кокоринова, 4 — частный жилой дом, также поврежден газопровод», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что присоединение Харьковской области к российскому региону — это лучший способ прекратить обстрелы Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях