Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в своем Telegram-канале сообщило об обстреле населенного пункта Озеряновка.

Отмечается, что под удар попали здание администрации, храм, газопровод и несколько жилых домов.

«Населенные пункт Озеряновка: зафиксированы повреждения здания Озеряновской сельской администрации по улице Рихтера, зафиксированы повреждения здания храма по улице Рихтера, улица Рихтера, 17/2 — частный жилой дом, улица Кокоринова, 4 — частный жилой дом, также поврежден газопровод», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что присоединение Харьковской области к российскому региону — это лучший способ прекратить обстрелы Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.