Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

4-летний мальчик выжил после прыжка с 26-го этажа, использовав зонт как парашют

В Китае четырехлетний мальчик выжил, упав с 26-го этажа с зонтом в руках

close
100%
Weibo

В Китае четырехлетний мальчик выжил, упав с 26-го этажа, пишет Mothership. В руках у ребенка был зонт, который он использовал как парашют.

Инцидент произошел днем ​​в городе Цзишоу, провинция Хунань. Мать мальчика работает в другом городе, а отец часто ездит по работе за границу. Бабушка, которая в этот день присматривала за внуком, ушла за его сестрой, оставив его дома одного. Как пишут СМИ, ребенок в этот момент смотрел мультфильм «Том и Джерри» и решил, что сможет безопасно приземлиться на землю, держа в руках зонт, как было показано в одной из сцен.

К счастью, вес мальчика был не таким большим, а его падение смягчило большое дерево, через которое он пролетел. В итоге у ребенка были обнаружены множественные переломы в различных частях тела, но его состояние стабильное.

Ранее 72-летний дедушка из Китая стал бьюти-блогером, чтобы вылечить своего больного внука.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях