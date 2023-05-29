4-летний мальчик выжил после прыжка с 26-го этажа, использовав зонт как парашют

В Китае четырехлетний мальчик выжил, упав с 26-го этажа, пишет Mothership. В руках у ребенка был зонт, который он использовал как парашют.

Инцидент произошел днем ​​в городе Цзишоу, провинция Хунань. Мать мальчика работает в другом городе, а отец часто ездит по работе за границу. Бабушка, которая в этот день присматривала за внуком, ушла за его сестрой, оставив его дома одного. Как пишут СМИ, ребенок в этот момент смотрел мультфильм «Том и Джерри» и решил, что сможет безопасно приземлиться на землю, держа в руках зонт, как было показано в одной из сцен.

К счастью, вес мальчика был не таким большим, а его падение смягчило большое дерево, через которое он пролетел. В итоге у ребенка были обнаружены множественные переломы в различных частях тела, но его состояние стабильное.

Ранее 72-летний дедушка из Китая стал бьюти-блогером, чтобы вылечить своего больного внука.