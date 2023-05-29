Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Нескольких населенных пунктов Белгородской области попали под обстрел ВСУ

Белгородский губернатор Гладков: Шебекинский округ более часа находился под обстрелом ВСУ

Вооруженные силы Украины в течение часа продолжали обстреливать населенные пункты Шебекинского городского округа. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

«К большому горю, в Графовке погиб один мирный житель», — сообщил Гладков, уточняя, что «мужчина занимался домашним хозяйством, когда во двор жилого дома прилетел снаряд, от полученных травм он скончался на месте».

Помимо этого, по его словам, в результате обстрела в Графовке были выбиты окна в 10 частных жилых домах и повреждена ЛЭП. Также женщина с острой реакцией на стресс и еще одна с гипертоническим кризисом были доставлены в больницу.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за сутки в регионе было зафиксировано более 300 прилетов со стороны ВСУ. По его данным, Грайворонский городской округ был обстрелян 101 раз, Шебекинский — 116 раз. Кроме того, согласно приведенным им данным, за сутки украинские военные 23 раза обстреляли Волоконовский район.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях