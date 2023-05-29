Нескольких населенных пунктов Белгородской области попали под обстрел ВСУ

Вооруженные силы Украины в течение часа продолжали обстреливать населенные пункты Шебекинского городского округа. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

«К большому горю, в Графовке погиб один мирный житель», — сообщил Гладков, уточняя, что «мужчина занимался домашним хозяйством, когда во двор жилого дома прилетел снаряд, от полученных травм он скончался на месте».

Помимо этого, по его словам, в результате обстрела в Графовке были выбиты окна в 10 частных жилых домах и повреждена ЛЭП. Также женщина с острой реакцией на стресс и еще одна с гипертоническим кризисом были доставлены в больницу.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за сутки в регионе было зафиксировано более 300 прилетов со стороны ВСУ. По его данным, Грайворонский городской округ был обстрелян 101 раз, Шебекинский — 116 раз. Кроме того, согласно приведенным им данным, за сутки украинские военные 23 раза обстреляли Волоконовский район.