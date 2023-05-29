Пластический хирург рассказал, когда методы борьбы со старением лица не сработают

Из-за разницы структуры кожи лицо человека стареет быстрее, чем остальное тело, рассказал Life пластический хирург Олег Ведров. Привычные способы борьбы со старением могут не сработать, если начать их использовать после появления признаков старости на лице, отметил эксперт.

«Лицо начинает претерпевать изменения раньше, потому что качество кожи, ее толщина и эластичность тканей на лице и на теле разные. И методы борьбы со старением в этом случае тоже разные», — объяснил он.

По его словам, кремы, массажи и косметологические процедуры могут действительно быть эффективны для предупреждения старения кожи лица, если использовать их до первых признаков старения. При этом крем будет абсолютно неэффективен для профилактики старения кожи тела, отметил хирург. Помочь в этом может только спорт и качественное питание, уверен он.

«Однако если вы своевременно по каким-то причинам не начали профилактику старения ни для лица, ни для тела, то поможет пластическая хирургия», — заключил Ведров.

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