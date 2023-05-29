Стало известно, как часто россияне просят соседей присмотреть за жильем во время отъезда

19% россиян поддерживают хорошие отношения с соседями и на период отъезда просят их присмотреть за жильем, следует из результатов опроса, проведенного kp.ru. В исследовании приняли участие 5,7 тыс. человек со всей страны. При этом выяснилось, что более трети респондентов (41%) не предупреждают соседей об отпусках и командировках, а просто закрывают дверь и спокойно отправляются в путь.

16% опрошенных признались, что все оставляют как есть и надеются, что грабителей их имущество не заинтересует. При этом 12% россиян предпочли установить у себя дома сигнализацию. 3% граждан поставили на окна решетки, 2% — оставляют включенным свет, чтобы создать эффект присутствия. Еще 1% — включают радио с теми же целями. Столько же установили в дверь умный замок, который невозможно взломать отмычкой.

Вместе с тем, 33% опрошенных заявили, что спокойно оставляют жилье на длительный срок, поскольку дома у них красть нечего.

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