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В Москве задержали молодого человека, подозреваемого в воровстве пожертвований из церквей

Baza: москвича, воровавшего милостыню с помощью антенны и зимней куртки, задержали

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Телеграм-канал «Baza»

В Москве задержали молодого человека в зимней куртке, подозреваемого в воровстве церковных пожертвований при помощи антенны. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

По данным издания, около Новодевичьего монастыря полицейские заметили молодого человека, который в жару сидел на лавочке в зимней куртке. Сотрудники правоохранительных органов посчитали это подозрительным, поэтому задержали москвича.

В отделе выяснилось, что 24-летний молодой человек прятал в куртке длинную антенну с двухсторонним скотчем и наличные деньги. Задержанный не смог объяснить, откуда у него эти предметы, поэтому решил признаться, что похищал деньги из ящиков для пожертвований в церквях. Молодой человек опускал антенну в щель и доставал купюры.

Уточняется, что полицейские задержали москвича, когда он в очередной раз собирался идти за церковными пожертвованиями.

Ранее сообщалось, что в Уфе 11-летняя девочка в течение месяца воровала деньги у преподавателя музыкальной школы.

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