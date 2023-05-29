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Россияне резко начали бронировать путевки в Турцию после победы Эрдогана

Life: спрос россиян на путевки в Турцию вырос в два-три раза после победы Эрдогана

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Global Look Press

Победа Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов в Турции привела к тому, что россияне начале массово бронировать путевки в эту страну, сообщает Life.

По данным турагентов, которые сотрудничают с Anex Tour и Pegas Touristik, утром 29 мая спрос на подобные предложения вырос в два-три раза. Издание отмечает, что туристы ожидали окончания выборов, поскольку опасались массовых протестов сторонников проигравшего кандидата. Победа Эрдогана успокоила россиян, некоторые из которых уже давно определились с городами и отелями для отдыха.

Однако часть отдыхающих из-за ожидания потеряли 10–15% от стоимости туров. Life также отмечает, что высокий спрос на данное направление может вынудить агрегаторов поднять цены на путевки.

28 мая глава Высшего избирательного совета (ЦИК) Турции Ахмет Енер объявил о победе действующего президента страны Эрдогана во втором туре президентских выборов.

Ранее сообщалось, что курс турецкой лиры приблизился к историческому минимуму, установленному на прошлой неделе, на фоне новостей о победе Эрдогана во втором туре выборов. Однако затем лира начала отыгрывать падение.

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