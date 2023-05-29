Суд продлил арест наместнику Киево-Печерской лавры

Соломенский районный суд Киева продлил на 60 суток домашний арест наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу (Лебедь). Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что адвокат монаха объявил, что намерен подавать апелляцию на соответствующее решение суда.

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры обострилась после того, как Министерство культуры Украины уведомило каноническую Украинскую Православную церковь о расторжении договора аренды монастыря в одностороннем порядке, монахов попросили покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в Лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины.

1 апреля суд Киева назначил митрополиту Павлу (Лебедь) меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца и запрет обращаться к верующим.

Ранее наместник Киево-Печерской лавры заявил, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) принуждали выселить монахов и получить за это свободу. Священнослужитель подчеркнул, что его арест был политическим заказом.