Задержана банда вымогателей, присваивающих деньги страховых компаний за счет фиктивных ДТП

Сотрудники ФСБ, совместно со Следственным комитетом, МВД, Федеральной службой по финмониторингу России пресекли деятельность организованной преступной группы, которая получала страховку, устраивая фиктивные дорожно-транспортные происшествия, в том числе с использованием элитных авто, угнанных за рубежом, передает kp.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«На территории Северо-Кавказского и Южного федеральных округов действовала организованная преступная группа, которая имеет выстроенную иерархию и распределение ролей, организовывает фиктивные ДТП, в том числе с автомобилями, ввезенными из-за границы. В связи с этим в СКФО и ЮФО значительно выросли цены на страховые полисы», — сообщили в ФСБ России.

Выяснилось, что в состав группы, входили 30 человек, среди которых сотрудники страховых компаний, должностные лица, а также эксперты по оценке ущерба транспортным-средствам при ДТП. Все они были задержаны.

Накануне ФСБ предотвратила диверсию на газовой станции в Москве.