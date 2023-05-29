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Задержана банда вымогателей, присваивающих деньги страховых компаний за счет фиктивных ДТП

ФСБ: в банде вымогателей были сотрудники страховых компаний и должностные лица

Сотрудники ФСБ, совместно со Следственным комитетом, МВД, Федеральной службой по финмониторингу России пресекли деятельность организованной преступной группы, которая получала страховку, устраивая фиктивные дорожно-транспортные происшествия, в том числе с использованием элитных авто, угнанных за рубежом, передает kp.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«На территории Северо-Кавказского и Южного федеральных округов действовала организованная преступная группа, которая имеет выстроенную иерархию и распределение ролей, организовывает фиктивные ДТП, в том числе с автомобилями, ввезенными из-за границы. В связи с этим в СКФО и ЮФО значительно выросли цены на страховые полисы», — сообщили в ФСБ России.

Выяснилось, что в состав группы, входили 30 человек, среди которых сотрудники страховых компаний, должностные лица, а также эксперты по оценке ущерба транспортным-средствам при ДТП. Все они были задержаны.

Накануне ФСБ предотвратила диверсию на газовой станции в Москве.

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