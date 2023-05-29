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Многодетный житель Таймыра пропал в тундре на двое суток

kp.ru: многодетного жителя Таймыра нашли в тундре спустя двое суток после пропажи

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ГКУ «Экофонд»

47-летнего многодетного отца из Таймыра нашли спустя двое суток, после того, как тот пропал в тундре, передает kp.ru. Мужчина возвращался домой в поселок Новорыбная из поселения Полигай на снегоходе с прицепом. Однако на полпути двигатель заглох, мужчине пришлось оставить транспортное средство и отправиться пешком, несмотря на то, что до дома не одна сотня километров.

Сначала мужчину пытались найти местные жители на снегоходах, однако безрезультатно. После чего обратились к спасателям. Ситуация осложнялась тем, что у пропавшего отсутствовали средства связи, поэтому сообщить о своем местонахождении он не мог. Было принято решение поднять вертолет.

За 3 с половиной часа спасательная команда осмотрела более 500 квадратных километров территории тундры и, наконец, пропавшего удалось обнаружить. Он оказался живым и невредимым. Мужчине оказали первую помощь и доставили к семье.

Ранее сообщалось, что в Красноярске вторые сутки ищут пропавшего 14-летнего подростка. По данным волонтеров, 27 мая школьник ушел из дома и не вернулся домой.

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